Inter, scontro per Kolarov: il serbo lascia la Nazionale

Kolarov non prenderà parte alla sfida con l’Ungheria: l’Inter gli ha chiesto di non giocare per evitare rischi

Non uno scontro ma di certo un atteggiamento che alla Nazionale serba non ha fatto piacere. Spunta un retroscena sul mancato impiego di Kolarov nello spareggio contro la Scozia, vinto poi dagli scozzesi ai calci di rigore. Il difensore dell’Inter si era allenato regolarmente nei giorni precedenti e tutto lasciava pensare ad un suo utilizzo da titolare.

Secondo quanto rivela ‘mozzartsport.com’ sarebbe stato lo stesso calciatore a chiedere al ct di non scendere in campo. Una decisione, arrivata a poche ore dal match, motivata dalla richiesta fatta dal club nerazzurro di non rischiare di compromettere la sua condizione fisica dopo l’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare la gara con l’Atalanta. Il ct serbo ha quindi optato per escludere Kolarov non solo dalla gara contro la Scozia ma anche da quella in programma domani con l’Ungheria. Il difensore quindi tornerà a Milano in anticipo.