Non è ancora arrivato il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Il Barcellona – come riportano in Spagna – non ha ancora mollato la presa sull’attaccante

Lautaro Martinez ha iniziato la stagione come meglio non poteva, andando a segno per ben cinque volte in dieci gare, tra campionato e Champions League. Entrando nello specifico sono quattro i centri in Italia e uno in Europa, più due assist totali.

Inter, Lautaro resta nel mirino del Barcellona

L’appannamento finale del girone di ritorno sembra un lontano ricordo e le voci sul futuro non lo distraggono più ma il rinnovo atteso non è ancora arrivato. L’entourage dell’argentino qualche settimana fa è arrivato a Milano ma la fumata bianca non c’è stata. Le parti sono ancora distanti e senza un accordo, un addio nelle prossime sessioni di calciomercato non si può certo escludere. Come riporta ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona sta continuando a monitorare la situazione ed è pronto a cogliere l’occasione. In Spagna sono certi che senza l’emergenza coronavirus, che ha bloccato gli investimenti dei blaugrana, oggi Lautaro Martinez giocherebbe al Barcellona.

