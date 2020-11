Dybala resta uno degli argomenti più discussi per quanto riguarda la Juventus. Stasera l’argentino tornerà titolare nel match di Champions contro il Ferencvaros

“Dybala merita sempre la maglia da titolare”. Così Paolo Condò negli studi di ‘Sky Sport’. L’argentino giocherà proprio dal primo minuto nel match di Champions contro il Ferencvaros in programma questa sera.

“E’ chiaro che gioca in un reparto che si è riempito, perché Morata è più competitivo dell’Higuain dell’anno scorso – ha aggiunto il giornalista parlando sempre del numero dieci bianconero, autore fin qui di una stagione deludente e tutt’altro che al centro dei pensieri di Pirlo – Morata lo ha buttato fuori dalla formazione in realtà, perlomeno fino a questo momento. Ora bisogna vedere se Pirlo, col tempo, riuscirà a fare giocare insieme Ronaldo, Dybala e Morata. Con Chiesa e Kulusevski sulle ali, mi sembra un po’ cabriolet come stile di gioco”.

“Dybala non è più un ragazzino, fino ad oggi non si è conquistato il ruolo di perno della squadra – ha aggiunto Condò come critica all’ex Palermo, con cui i bianconeri hanno sempre in ballo il rinnovo del contratto – Se pensiamo agli organici delle grandissime squadre che competono per la conquista della Champions, hanno 3-4 attaccanti di grande livello in rosa. In questo senso, se Dybala non dà una spinta molto forte adesso per recuperare il posto da titolare, diventa un elemento di una rosa molto forte e non un imprescindibile“.