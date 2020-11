Cristiano Ronaldo è stato accostato al Real Madrid. L’idea dei blancos però sarebbe diversa da quella del campione portoghese

I rumors su Cristiano Ronaldo non si fermano. L’attaccante portoghese da quando è guarito dal Covid-19 non ha smesso di segnare con la maglia della Juventus ma le ultime news di calciomercato vorrebbero i bianconeri pronti a scaricare l’ex Real Madrid per il troppo alto ingaggio. Nei giorni scorsi Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg, uno dei pochi club capaci di permettersi il suo stipendio, ma anche al Manchester United, che di certo non ha problemi economici.

Dalla Spagna, poi, è giunta la notizia di un CR7 desideroso di far ritorno ai Blancos. Strada questa, però, che appare poco percorribile: su FootMercato, che fa riferimento ad indiscrezioni spagnole, si legge che al Real Madrid non sarebbero così entusiasti di riprendersi il portoghese per via dell’alto costo del cartellino. Alcuni leader della squadra, poi, sarebbero poco propensi a riabbracciarlo.

