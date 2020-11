Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, si sente libero e pronto a sposare un nuovo progetto, se si dovesse presentare l’opportunità

Roberto De Zerbi è certamente l’allenatore del momento. Il suo Sassuolo non si ferma e vola in testa alla classifica, in attesa del match del San Paolo tra Napoli e Milan. Dopo la vittoria contro il Verona i punti sono adesso 18, frutto di cinque vittorie e tre pareggi.

Sono ormai anni che si parla bene di De Zerbi e il suo nome è da tempo sul taccuino dei migliori club in giro per l’Europa. Club che possono sperare di metterlo sotto contratto, soprattutto dopo le parole di oggi:

“Mi piace lavorare con contratto di un solo anno, essere libero senza molti vincoli – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Credevo fosse più giusto fare un anno solamente”.

Calciomercato, il Barcellona osserva De Zerbi

Non è un segreto che il giovane mister neroverde sia seguito dal Barcellona. In Italia è stato un’idea estiva soprattutto della Fiorentina ed è stato accostato anche alla Roma ma in futuro non sono escluse sorprese.

La Juventus, puntando su Pirlo, ha dato prova che si può dare fiducia alle nuove leve. Tra i social, nel frattempo, Conte è sempre più nel mirino, e a molti tifosi dell’Inter non dispiacerebbe vedere De Zerbi sulla panchina nerazzurra.

