Calciomercato Inter, questione rinnovo | Annuncio di Bastoni

Annuncio di Bastoni sulla questione rinnovo e sul futuro con l’Inter, le ultime di calciomercato

Felice per la sua crescita con l'Inter e la maglia della Nazionale, Alessandro Bastoni ha fatto un breve punto tra presente e futuro. Inevitabile una domanda sulla questione rinnovo: "Sicuramente la volontà c'è da parte di entrambi. Sta lavorando chi di dovere e io penso a fare bene sul campo e basta – le sue parole a 'Dazn' – Sicuramente sto lavorando, sono ancora giovane e penso a far bene giorno dopo giorno. Provo a fare del mio meglio e sono consapevole di poter migliorare ancora tanto".

