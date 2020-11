Risultati, marcatori e classifica dopo le gare domenicali delle ore 15 nell’ottava giornata del campionato di Serie A

Gioie e dolori nel pomeriggio di Serie A. Altalena di emozioni a Milano dove, andata in doppio svantaggio, l’Inter ha rimontato con grinta e forza sul Torino grazie alla rete di Sanchez, alla doppietta di Lukaku e alla rete di Lautaro Martinez. Una reazione imponente e di carattere per i ragazzi di Conte, che possono dunque approcciare con più ottimismo ai prossimi impegni. A Roma, la squadra di Fonseca ha avuto vita facile contro il Parma, mentre Sassuolo e Bologna hanno battuto rispettivamente Verona e Sampdoria. Alle ore 18 in programma c’è Udinese-Genoa, mentre Napoli-Milan stasera chiuderà il turno. La formazione di De Zerbi si gode quindi alcune ore in vetta alla classifica.

INTER-TORINO 4-2: 47′ Zaza (T), 62′ Ansaldi (T), 64′ Sanchez (I), 67′, 84′ Lukaku (I), 90′ Martinez (I)

ROMA-PARMA 3-0: 28′ Mayoral (R), 32′, 40′ Mkhitaryan (R)

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2: 7′ Thorsby (S), 44′ autogol Regini (B), 52′ Orsolini (B)

VERONA-SASSUOLO 0-2: 42′ Boga (S), 76′ Berardi (S)

Classifica Serie A: Sassuolo 18 punti, Milan e Roma 17; Juventus 16; Inter 15; Napoli, Lazio, Atalanta 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Spezia, Bologna e Benevento 9; Fiorentina 8; Parma 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone 2.