Antonio Conte finisce nel mirino dei tifosi per la prestazione fornita dalla sua squadra a San Siro contro il Torino di Giampaolo

I tifosi dell’Inter hanno perso la pazienza. A finire nel mirino della critica è stato Antonio Conte. La squadra è andata sotto di due gol contro un Torino privo di diversi uomini fondamentali, come Belotti e Lukic.

Sanchez, Lukaku, con una doppietta, e Martinez poi hanno salvato la faccia dell‘Inter, ribaltando il risultato, ma non è bastato a risparmiare le critiche al tecnico. I tifosi si sono letteralmente scatenati sui social.

Ecco alcuni tweet:

L’inter di conte è finita all’autogol di Lukaku in finale di europa league. Non essersi separati ad agosto risulterà il peggior acquisto di questa stagione. Arrivederci.

Se in nazionale giocano tutti bene poi tornano all'#Inter e giocano tutti male, fossi in Antonio #Conte due domande me le farei#InterTorino pic.twitter.com/aHmBvfkque

— Lapo De Carlo (@LapoDeCarlo1) November 22, 2020