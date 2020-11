Calciomercato Juventus, addio Isco: l’annuncio di Zidane

Il futuro di Isco al Real Madrid è sempre più in bilico. Ecco le dichiarazioni di Zidane sul calciatore che piace anche alla Juve

Ancora un passo falso per il Real Madrid di Zidane. I blancos dopo il ko pesante contro il Valencia, sono stati fermato dal Villarreal sull’1 a 1. Il match dell’Estadio de la Ceramica ha visto come protagonista anche Isco, subentrato al 65′ ad Odegaard.

Il fantasista spagnolo è scontento dell’utilizzo in questa prima fase della stagione e a gennaio potrebbe lasciare la Capitale per sposare una nuova squadra, per essere al centro del progetto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Griezmann. Dalla Spagna: offerti tre giocatori

Real Madrid, Zidane allontana le voci su Isco

Anche oggi Zidane lo ha fatto partire dalla panchina e a margine del match ha voluto spazzare via ogni tipo di voce: “Isco è un giocatore del Real Madrid, resta qui con noi“, riporta la giornalista Arancha Rodríguez sui propri canali social.

Al momento – come vi abbiamo raccontato – nessuna squadra ha mosso passi concreti con l’entourage di Isco, mentre qualche sondaggio tra le società c’è stato. Tra le possibili destinazione c’è anche la Serie A, con la Juventus in testa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Traoré: l’annuncio di Nuno Espirito Santo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo pensa al grande ritorno