Calciomercato Juventus, futuro Traoré: l’annuncio di Nuno Espirito Santo

Nuno Espirito Santo, tecnico dei Wolves, si tiene stretto Traore. Ecco le dichiarazioni del portoghese sul calciatore che piace alla Juventus

Il futuro di Adama Traoré resta tutto da scrivere. Il calciatore spagnolo, di origini maliane, non sta giocando con la stessa continuità della passata stagione; le discussioni sul rinnovo del contratto con i Wolves non hanno ancora avuto l’accelerazione sperata da parte del club, che sta mostrando i primi segni di nervosismo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Traoré va in scadenza di contratto nel 2023 ma potrebbe lasciare la propria squadra nelle prossime sessioni di calciomercato. Sulle sue tracce c’è da tempo la Juventus, che fiuta il colpo ma la concorrenza non manca. SkySports conferma l’interesse da parte di Liverpool e Barcellona. Portarlo in Italia per i bianconeri non sarà dunque facile. Traoré, però, può certamente essere appetibile in Serie A, come dichiarato da Graziano Battistini, rappresentante nel nostro paese della Promoesport, ai microfoni di CMIT TV, qualche giorno fa.

Nel frattempo i Wolves proveranno in tutti i modi a trattenerlo. Nuno Espirito Santo se lo tiene stretto: “Certamente fa parte dei nostri piani – riporta il portale inglese – Adama è un grande giocatore per noi. L’impatto che ha sulle partite, quello che dà alla squadra, quello che ha fatto in queste due stagioni. Vogliamo che tutti i giocatori siano felici qui”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Isco a gennaio | Valutazioni in corso: le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo pensa al grande ritorno