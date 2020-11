In estate la Juventus ha riabbracciato Alvaro Morata dall’Atletico Madrid: dalla Spagna la clamorosa indiscrezione su un maxi-scambio

La Juventus ha scelto Alvaro Morata in estate e, almeno fino ad ora, il suo arrivato è stato senza dubbio un’operazione decisamente azzeccata. Lo spagnolo è stato subito decisivo, è in forma e soprattutto ha fiducia nei propri mezzi grazie alla continuità in campo che gli ha permesso anche di ritrovare il gol in nazionale. Il classe ’93 in estate, però, poteva essere protagonista di un clamoroso scambio.

‘Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube’

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Morata imprescindibile | Paratici ha già deciso

Calciomercato Juventus, retroscena Morata: offerto insieme a Hermoso e Lemar per Griezmann

Secondo il giornalista spagnolo Sique Rodriguez, nella trasmissione di Cadena Ser ‘Carrusel Deportivo’, in estate l’Atletico Madrid avrebbe proposto uno scambio a dir poco clamoroso al Barcellona. Nelle intenzioni dei Colchoneros c’era il ritorno di Antoine Griezmann con un’offerta da ben tre giocatori. Simeone, che avrebbe voluto con tutte le forze riabbracciare il francese, ha messo sul piatto Mario Hermoso, Thomas Lemar e proprio Alvaro Morata. Da parte dell’allora presidente blaugrana Bartomeu è arrivato il secco no, dichiarando incedibile Griezmann. Uno scambio che senza dubbio avrebbe messo totalmente fuori gioco anche la Juventus.