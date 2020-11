Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo pensa al grande ritorno

Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: il portoghese pensa di tornare a Madrid, ma non è una trattativa semplice

Un riavvicinamento partito dallo scorso marzo e contatti che diventano via via sempre più frequenti. Il 1 marzo scorso Cristiano Ronaldo era uno degli ospiti presenti in tribuna allo stadio Bernabeu in occasione del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Un feeling che sembra essere dunque rinato con il suo vecchio club, a cominciare anche dalle immagini e dai commenti di apprezzamento apparsi sui social da parte del fuoriclasse portoghese.

Ecco perché ‘Marca’ sottolinea che il lusitano starebbe seriamente pensando di tornare al Real Madrid. I contatti con Florentino Perez per il Clasico e non solo, ma anche gli indizi social sono un segnale chiaro. La trattativa però risulta complessa. Perché è vero che la Juventus sta lavorando per abbassare il monte ingaggi (e quello del lusitano pesa tantissimo nel bilancio bianconero), ma è altrettanto vero che grazie al decreto crescita, Ronaldo non godrebbe altrove degli stessi vantaggi. CR7 si è sensibilmente riavvicinato al suo ex presidente e ai suoi vecchi compagni di squadra, ma per il Real Madrid l’esborso economico per il suo ingaggio sarebbe troppo elevato. Al momento inoltre sembra che dalla capitale spagnola non ci sia lo stesso interesse che manifesta il portoghese. Il ritorno, almeno per ora, non sembra possibile.

