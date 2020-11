Il Tottenham di Mourinho è pronto a rinforzarsi con l’acquisto di un giocatore della Juventus, Sami Khedira, già durante il mercato di gennaio

La voglia di tornare importante per Sami Khedira è davvero tanta. Il tedesco per farlo dovrà, però, lasciare la Juventus. Con Andrea Pirlo non c’è spazio e a gennaio l’ex Real Madrid farà le valigie: Khedira in una recente intervista è stato più che chiaro, aprendo ad un approdo in Premier League. Il classe 1987 ha voglia di confrontarsi con un altro palcoscenico importante, come quello del calcio inglese, e come riporta ‘Don Balon’ l’opportunità potrebbe dargliela Jose Mourinho.

Calciomercato Juventus, il Tottenham vuole Khedira

Il tecnico portoghese vorrebbe il tedesco per dare esperienza al centrocampo del suo Tottenham. L’operazione potrebbe andare in porto per tre milioni di euro, anche se da Londra spererebbero di chiudere l’affare gratis. Khedira per vestire la maglia degli Spurs dovrà però rinunciare a parte del suo stipendio. Troppi i cinque milioni di euro netti, attualmente percepiti.

