La Juventus potrebbe andare all’assalto di Nuno Mendes, 18 anni, terzino sinistro dello Sporting: clausola rescissoria da 45 milioni

Per la Juventus una delle priorità sul calciomercato è quella di trovare un terzino sinistro che possa andare a rinforzare un posizione di campo dove, oltre a Alex Sandro, Andrea Pirlo può contare soltanto sul giovane Frabotta. Così in inverno, o al più tardi nella prossima estate, Paratici proverà a coprire questa falla. Occhi in Portogallo, secondo quanto riferisce ‘A Bola’, dove Nuno Mendes sta conquistando tutto. Il 18enne portoghese ha mostrato grandi qualità: in questa stagione sono 7 le presenze in campionato, impreziosite anche da una rete.

Le big europee pensano a lui e tra queste ci sarebbero anche Inter e Juventus, oltre al Milan come raccontato da Calciomercato.it. Il quotidiano portoghese vede i bianconeri come favoriti: per strapparlo allo Sporting però servirà il pagamento della clausola presente nel suo contratto del valore di 45 milioni di euro.