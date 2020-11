Calciomercato Juventus, addio Psg: la destinazione di Mbappe

Il rinnovo con il Psg di Kylian Mbappe non è vicino e si fa strada l’ipotesi di un addio con la Juve alla finestra: destinazione già decisa

Tra Kylian Mbappe e il Psg sta per arrivare il momento della resa dei conti. Leonardo ha assicurato di voler accelerare sul fronte rinnovi, parlando anche di Neymar, ma al momento per il talento francese novità non si registrano. Il 21enne campione del mondo vuole garanzie non soltanto dal punto di vista economico, con il Psg che potrebbe aumentargli l’ingaggio fino a eguagliare quello del compagno brasiliano, ma anche di competitività della squadra. Non dovesse esserci questa garanzia, l’addio sarebbe pressoché scontato.

Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, riportando indiscrezioni che arriverebbero da fonti vicine al calciatore, in caso di separazione dal club parigino le destinazioni possibili non sarebbero molte. I club che potrebbero ambire ad acquistare Mbappe, infatti, sarebbero il Real Madrid e le big di Premier League. Niente da fare per la Juventus, ad esempio, pure accostata al campione francese per il post Ronaldo.