Calciomercato Juventus, Ramsey può partire | Erede a costo zero

Ramsey e un futuro non alla Juventus, che potrebbe rimpiazzarlo con un calciatore della nostra Serie A attualmente in scadenza di contratto

Nonostante Pirlo sembra essere un suo estimatore, l’avventura di Ramsey alla Juventus potrebbe concludersi alla fine di questa stagione o addirittura già a gennaio qualora dovesse arrivare una proposta irrifiutabile. Il gallese è arrivato a zero, commissioni escluse, un anno e mezzo fa, e a zero può approdare a Torino il suo sostituto. Il nome è quello di Hakan Calhanoglu, con l’interesse dei bianconeri confermato da Antonino Milone di ‘Tuttosport’ intervenuto alla Tv di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, “le condizioni per il rinnovo di Dybala”

Il turco in scadenza col Milan, rinnovo complicato perché l’agente ha chiesto ben 7 milioni, piace dunque alla dirigenza bianconera e può davvero essere il sostituto dell’ex Arsenal, anche per via di alcune caratteristiche simili più la capacità di adattarsi a diversi ruoli. Ramsey potrebbe tornare in Premier, ma occhio pure al Paris Saint-Germain, mentre per Calhanoglu Paratici e soci dovrebbero comunque battere la concorrenza di Manchester United e Atletico Madrid, e c’è chi dice anche dell’Inter… In che modo? Garantendogli quei 7 milioni, o qualcosa in meno che ha chiesto a Maldini, per almeno i prossimi quattro anni, che vorrebbe dire mettere in conto una spesa complessiva lorda di circa 56 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Cagliari, doppia tegola Di Francesco: Godin positivo, out anche Nandez