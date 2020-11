"Le Condizioni Per La Permanenza Di DYBALA"

Calciomercato Juventus, l'ex Birindelli: "Ecco le Condizioni per la Permanenza di Dybala"



Intervenuto alla nostra TV, Alessandro Birindelli, alla Juventus dal 1997 al 2008, ha anche parlato del futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo ancora non arriva: ecco le condizioni per la permanenza in bianconero da parte dell'attaccante argentino. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato!



