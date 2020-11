Calciomercato Roma, Tiago Pinto nuovo general manager: ecco chi è

La Roma ha annunciato ufficialmente di aver affidato a Tiago Pinto l’incarico di general manager dal 2021: ecco chi è il dirigente lusitano

La famiglia Friedkin prosegue con il processo di insediamento all’interno della società capitolina: oggi la Roma ha annunciato ufficialmente Tiago Pinto come nuovo general manager. Il dirigente portoghese, attualmente Director of Professional Football del Benfica, dal 1 gennaio del 2021 sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della società giallorossa. Pinto ha 36 anni ed è un prodigio nel mondo della consulenza manageriale: laureato in Pedagogia all’Università di Porto, ha poi conseguito un Master in Economia e Risorse Umane. È entrato a far parte del club portoghese nel 2012, come consulente sportivo, e poi ha assunto la guida della divisione multisportiva del club. Sotto la sua gestione il Benfica ha vinto oltre 50 titoli nazionali ed internazionali in diverse discipline sportive.

Dal 2017 ha assunto il nuovo ruolo di Director of Professional Football, affiancando il direttore sportivo Rui Costa. Pinto ha svolto un lavoro di scouting di grande livello per il club lusitano nel corso degli anni, contribuendo in maniera significativa a portare al Benfica tanti talenti. Ecco le sue prime parole come nuovo dirigente della Roma: “Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare”.

