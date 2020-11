Roma, forte intossicazione alimentare per Smalling | I dettagli

Difensore inglese in dubbio per Roma-Parma: ecco le sue condizioni

Si ferma Chris Smalling in casa Roma. Questa mattina il difensore inglese ha lavorato individualmente a causa di una forte intossicazione alimentare. L’ex Manchester United è così in dubbio per la sfida al Parma in programma domenica. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Buone notizie invece da Spinazzola e Carles Perez, entrambi rientrati in gruppo. Lavoro individuale, propedeutico al reinserimento in gruppo domani, infine, per Mirante. Ulteriori aggiornamenti sono dunque attesi nei prossimi giorni.

