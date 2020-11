Roma, Totti tuona: “Nessun incontro con Friedkin, tutte cavolate!”

Francesco Totti smentisce le indiscrezioni su un suo incontro con i Friedkin per discutere un suo ritorno nella Roma

Nessun incontro per Francesco Totti con Dan e Ryan Friedkin, nuovi proprietari della Roma. La notizia, circolata ieri e rilanciata in prima pagina da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata seccamente smentita dall’ex calciatore, che, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha dichiarato: “Ad oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma, sono tutte cavolate. Mai visto o sentito nessuno”. Bisognerà ancora attendere, dunque, per il ritorno del Capitano in giallorosso, obiettivo che resta comunque in primo piano per la nuova proprietà capitolina.

