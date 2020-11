Il calciomercato Juventus mantiene vivi i contatti per il colpo Alaba, le ultime sul difensore

La Juventus vuole David Alaba e lavora per portarlo a Torino. Il jolly difensivo classe 1992 è un obiettivo concreto e raggiungibile nonostante alcune difficoltà. L’affare, infatti, sarebbe facilitato dal suo eventuale arrivo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà il contratto col Bayern Monaco. Tuttavia, a frenare gli entusiasmi sono le esose richieste di Alaba e la folta concorrenza, che annovera Real Madrid, Barcellona e Manchester City tra le altre. Paratici dovrà quindi studiare la mossa vincente per superare gli ostacoli: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Alaba

I contatti tra la Juventus e l’agente Pini Zahavi, spiega ‘Tuttosport’, non si sono mai interrotti. Alaba chiede però uno stipendio vicino ai 15 milioni di euro stagionali, cifra che lo porterebbe alle spalle del solo Ronaldo nella classifica dei bianconeri più pagati. I torinesi, dal canto loro, sono impegnati in una politica di abbattimento del monte stipendi e devono ancora risolvere la questione Khedira. Alaba resta dunque un obiettivo tanto importante quanto costoso, nonostante l’eventuale approdo a parametro zero.

