Calciomercato Juventus, Marchisio a Pogba: “Torna e sarai felice”

Pogba sta vivendo momenti difficili con lo United e Marchisio ha voluto dargli un consiglio: “Torna alla Juventus e sarai di nuovo felice”

In quattro anni a Torino, la crescita di Paul Pogba è stata esponenziale ed il futuro di quel ragazzetto francese con il sorriso guascone sembrava riservare solamente grandi successi. E, invece, dall’addio alla Juventus per tornare al Manchester United, dove aveva lasciato un percorso incompiuto, ha interrotto la sua crescita. Ora, per sua ammissione, Pogba sta vivendo il momento più difficile della sua carriera. Sotto il suo ultimo ‘Tweet’, Claudio Marchisio ha voluto dare un consiglio al suo ex compagno di centrocampo: “Torna alla Juventus e sarai di nuovo felice. Sarei felice anche io”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dalle tante battaglie passate fianco a fianco in maglia bianconera ai consigli sul futuro, il rapporto fra Marchisio e Pogba è stato sempre molto bello. Ora il ‘Principino’ ha alimentato le suggestioni di mercato, paventando il ritorno a Torino del francese. Seppure l’operazione, da un punto di vista economico, è più difficile che mai, escludere un ritorno di Pogba alla Juventus è altrettanto complicato.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos come Ronaldo | Via libera per l’addio

CMIT TV – Calciomercato, Repice incorona Locatelli: “Valore superiore a 70-80 milioni!”

Calciomercato Inter, Xhaka sull’agenda di Ausilio | Le ultime di CM.IT