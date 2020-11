Prosegue il tormentone al Real Madrid sul futuro di Sergio Ramos, accostato alla Juventus ma soprattutto al Paris Saint-Germain

Potrebbe essere lontano dal Real Madrid il futuro di Sergio Ramos. Le parti non avrebbero ancora iniziato una vera e propria trattativa per il rinnovo di contratto del 34enne difensore, in scadenza il prossimo giugno con i ‘Blancos’. Tra le parti ci sarebbe anche distanza sulle cifre: Ramos chiede una somma non inferiore ai 12 milioni di euro che percepisce attualmente, mentre Florentino Perez vorrebbe tagliare lo stipendio del capitano per far fronte anche al buco da 250 milioni provocato dalla crisi per la pandemia sanitaria.

Juventus, Florentino Perez apre all’addio di Sergio Ramos

Florentino Perez desidera la permanenza di Sergio Ramos ma, come rivela la trasmissione ‘El Chiringuito TV’, il presidente non si opporrebbe all’addio del capitano se quest’ultimo ricevesse un’offerta soddisfacente. Le relazione tra Perez e Ramos sarebbero comunque ottima come fa sapere il quotidiano ‘AS’ citando una fonte, confermando che la società non avrebbe fretta per la firma sul rinnovo e non vorrebbe partecipare ad aste sulla stipendio del nazionale spagnolo. Una situazione che ricorda quella di Cristiano Ronaldo, con Florentino Perez che diede il via libera alla cessione di CR7 dopo l’offerta presentata dalla Juventus. Il numero uno dei ‘Blancos’ si comporterebbe alla stessa maniera con Ramos, lasciandolo andare se un altro club dovesse mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile, nonostante la volontà del Real di non privarsene e prolungare il matrimonio con il suo capitano.

Su Sergio Ramos vengono segnalate Juventus ma soprattutto Paris Saint-Germain, con il sodalizio campione di Francia che sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 20 milioni di euro a stagione per il difensore. Cifre fuori portata per tutti, Real compreso.

