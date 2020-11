Calciomercato Juventus, spunta la maxi offerta per Sergio Ramos

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos resta nel mirino dei bianconeri: il difensore può lasciare il Real Madrid, arriva la super offerta

Tiene banco il futuro di Sergio Ramos, con il contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2021. Trattative per il rinnovo piuttosto complesse tra il capitano dei Blancos e il club, con un accordo che fatica a essere raggiunto. In particolare, secondo ‘As’, la dirigenza del Real sarebbe disposta al rinnovo, ma offrendo il prolungamento di contratto solo per un’altra stagione, con opzione per una successiva, ma vincolata a presenze in campo ed eventuali problemi fisici. Ramos si sente invece ancora in grado di giocare ad alto livello per più tempo. La Juventus osserva la situazione con attenzione e culla il sogno di portare a casa a parametro zero un difensore dal carisma e dall’esperienza ineguagliabili. Ma sempre secondo i colleghi di ‘As’ il Psg avrebbe piazzato un’accelerazione decisa: i francesi verrebbero incontro alle richieste di Ramos offrendo un triennale garantito, cioè fino al 2024, con uno stipendio faraonico, da 20 milioni di euro a stagione.

Calciomercato: "RAMOS rinnova, ISCO interessa alla JUVENTUS"

