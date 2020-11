Calciomercato Inter, scambio saltato: “Va gratis alla Juventus”

Milik, subentrato nella gara persa contro l’Italia in Nations League, è al centro di alcune voci di calciomercato. Prende quota l’ipotesi Juve

Arkadiusz Milik al centro del prossimo mercato. Dopo l’esclusione al progetto tecnico del Napoli, infatti, l’attaccante è in cerca di una nuova sistemazione e, su di lui, sin dalla scorsa sessione di calciomercato si sono susseguite voci e trattative concrete, che non hanno portato a nessuna fumata bianca.

Ma Milik è ancora nei pensieri di molti club in Serie A: Inter e Juventus su tutti, coi nerazzurri che potrebbero provarci a gennaio sfruttando soprattutto Eriksen come pedina per arrivare alla punta, così come i bianconeri nell’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi che negli ultimi tempi sta faticando non poco a trovare la sua dimensione.

Tuttavia, da ‘Top Calcio 24’, il collega Davide Russo De Cerame lancia una clamorosa indiscrezione: “Milik? Non penso che a gennaio si farà lo scambio con Eriksen tra Napoli e Inter, anche perché mi risulta che abbia già un accordo per trasferirsi gratis alla Juve la prossima stagione”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, Milik e Piatek: l’annuncio di Barone

Calciomercato Juventus, addio Paratici | Nuovo annuncio in diretta