Il Real Madrid alle prese con il rinnovo di Sergio Ramos. Juventus e soprattutto PSG sulle tracce del difensore in caso di divorzio con i ‘Blancos’

Si preannuncia una lunga telenovela quella che vede protagonisti il Real Madrid e Sergio Ramos. Al momento sembra lontano il rinnovo con la Casa Blanca per il capitano e difensore spagnolo, in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Il Real offrirebbe un solo anno di contratto e un taglio rispetto all’attuale ingaggio da 12 milioni di euro all’anno, mentre Ramos avrebbe chiesto un prolungamento di almeno due stagioni e la conferma dell’attuale stipendio.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Isco e Ramos

Juventus, intrigo con Mbappe: Ramos Ramos rifiuta

A Madrid temono una clamorosa rottura, con Paris Saint-Germain e Juventus che sono segnalate sulle tracce del 34enne nazionale spagnolo in caso di mancato accordo con il Real. Sarebbe soprattutto il PSG a spingere per Sergio Ramos, con Mbappe che potrebbe finire nei discorsi articolati con il sodalizio di Florentino Perez. Il fuoriclasse francese resta il sogno del presidente merengue con il Paris Saint-Germain – scrive il portale ‘Don Balon’ – che darebbe il via libera alla cessione soltanto se il Real non rinnovasse con Ramos lasciandolo partire a parametro zero in estate. Il difensore però non vorrebbe accettare la proposta allontanando questo scenario, convinto di meritare un’uscita di scena diversa dopo la lunga militanza e i tanti trionfi con la camiseta del Real Madrid.

Inoltre, anche Zinedine Zidane si opporrebbe con forza all’addio di un leader tecnico e carismatico come Ramos.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Rodriguez: “Ramos e Isco in Italia? Uno sì, l’altro no”