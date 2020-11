Calciomercato Juventus, Pogba: “Peggior periodo della carriera”

Da big a riserva, la parabola di Paul Pogba che lo allontana dal Manchester United: la Juventus alla finestra

In Nazionale ha trovato quella centralità che al Manchester United ha ormai perso. Non un periodo facile per Paul Pogba diventato ormai una riserva di lusso nella squadra di Solskjaer. Come lo stesso centrocampista ha dichiarato la pausa per le Nazionali è stata una “boccata d’ossigeno” in un momento difficile: “E’ il peggior momento della mia carriera sportiva – le sue parole riportate da ‘RTL’ -. Giocare con la Francia, una famiglia in cui siamo tutti molto vicini, è stata una boccata di ossigeno. Il gruppo è eccezionale e vincere con il Portogallo è stato un momento speciale”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cambio strategia | Niente rinnovo e colpo a zero dal Barcellona

Per Pogba, nonostante il rinnovo fino al 2022 attivato dal club, l’esperienza al Manchester United sembra ormai giunta al punto di non ritorno. Alla finestra c’è sempre la Juventus che da anni pensa ad un suo ritorno, ma anche il Real Madrid è interessato al 27enne.