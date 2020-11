Ousmane Dembélé e il suo entourage potrebbero adottare una strategia diverso col Barcellona che potrebbe favorire la Juventus

In casa Barcellona si lavora su più fronti tra presente e futuro. La dirigenza del club blaugrana, oltre che con il caso Messi, deve fare i conti anche con il rinnovo di contratto di Ousmane Dembele. L’attaccante esterno francese diventa improvvisamente una pedina importante dopo l’infortunio di Ansu Fati che terrà lo spagnolo lungamente ai box. L’ex ala del Dortmund però al Barça in queste stagioni ha convinto solamente a tratti ed inizia a pensare anche ad un futuro lontano dalla Catalogna. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ il club azulgrana ha provato a convincere Dembele a rinnovare l’accordo attuale di un altro anno oltre la scadenza 2022, ma per ora non si registrano passi in avanti. Il quotidiano evidenzia come il calciatore e il suo entourage potrebbero adottare una strategia completamente diversa per il suo futuro, andando magari a scadenza per poter scegliere una nuova destinazione a parametro zero. In questo contesto potrebbe inserirsi la Juventus, a più riprese accostata in passato all’esterno transalpino.

