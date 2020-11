Il fenomeno portoghese sarebbe l’asso su cui il Manchester United potrebbe puntare per tornare ad alti livelli. Chevrolet spinge sul ritorno del figliol prodigo

Chevrolet ci proverà con tutte le sue forze, secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’: Cristiano Ronaldo potrebbe quindi tornare al Manchester United al termine di questa stagione.

E’ questa la bomba che arriva dalla Premier League, in risposta a quello che potrebbe essere il futuro di Leo Messi al Manchester City, dopo l’ultima estate a dir poco turbolenta vissuta dall’argentino.

E allora i Red Devils, trascinati dal loro sponsor ufficiale, potrebbero puntare forte sul campione portoghese per il rilancio della loro immagine e, soprattutto, per tornare ai livelli di qualche anno fa. Sul piatto anche altri grandi nomi come quello del francese Mbappé, ma sembrerebbe che proprio Ronaldo abbia mosso i primi passi contattando i vertici dello United. Un clamoroso ritorno in Inghilterra per Cristiano? Il Manchester c’è.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, affondo per Emerson | Sorpassate Inter e Juventus

Calciomercato Inter, scambio saltato: “Va gratis alla Juventus”