Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro sul calciomercato. Emerson Palmieri sembra il profilo adatto per i partenopei: sfida a tre in vista di gennaio

Il futuro di Emerson Palmieri potrebbe essere in Italia. Di recente, il laterale del Chelsea ha espresso il chiaro desiderio di tornare in Serie A e sono diversi i club pronti a puntare sulle sue qualità. Dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma, il terzino non è riuscito a conquistare il posto con i Blues e ha necessità di trovare continuità, anche per confermare la titolarità nella Nazionale di Roberto Mancini. Si profila una sfida serrata tra le big italiane per assicurarsi le prestazioni del terzino nel mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO: Emerson e la ‘mossa’ per l’addio al Chelsea | Voglia di Serie A

Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri nel mirino: i dettagli

Il terzino è accostato a Inter e Juventus, già da alcuni mesi. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, le due big italiane non sarebbero sole. Il Napoli è, infatti, pronto all’affondo decisivo durante il mercato di gennaio per mettere a disposizione di Gattuso il nuovo terzino. Si punta al prestito secco semestrale dal Chelsea che sembra aver messo il calciatore fuori dal suo progetto tecnico. I contatti tramite intermediari sono vivi per far decollare l’operazione. Vedremo se Inter e Juve tenteranno di tornare in pole position o dovranno arrendersi al sorpasso del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, i dubbi di Emerson Palmieri