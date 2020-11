Leonardo Bonucci non ci sarà per la sfida fra Italia e Polonia: “Ho chiesto troppo al mio fisico, domani rientro a Torino”

Arrivano pessime notizie dal ritiro della Nazionale per Andrea Pirlo: dopo gli infortuni di Ramsey e Rabiot, anche Leonardo Bonucci è costretto allo stop. Il centrale viterbese, ai microfoni di ‘RaiSport’, ha annunciato: “Volevo esserci a tutti i costi per la sfida con la Polonia, ho stretto i denti e speravo che il fastidio passasse. Ora sono costretto a fermarmi e domani rientro a Torino”. Bonucci non sarà, quindi, a disposizione di Roberto Mancini per i prossimi impegni di Nations League dell’Italia. Il difensore si portava dietro un fastidio muscolare già dall’ultima partita di campionato contro la Lazio.

Il numero ’19’ della Juventus ha aggiunto: “Sono incidenti di percorso che capitano, purtroppo ci tenevo ad essere qui. Questa squadra ha qualcosa di unico e lo ha dimostrato anche mercoledì, con tanti esordienti e un grande spirito di appartenenza. Queste sensazioni le ho avute poche volte, ma quelle volte ci siamo tolti grandi soddisfazioni”. Al suo posto, con l’arduo compito di marcare Lewandowski, ci sarà Acerbi e Bonucci non ha dubbi: “Siamo in ottime mani”.

