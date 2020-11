Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere un ritorno al passato: Juventus pronta a trattare

Cristiano Ronaldo e la Juventus sono pronti a separarsi in estate: in anticipo di un anno rispetto alla data di scadenza del suo contratto, il campione portoghese potrebbe decidere di salutare la Vecchia Signora, con la quale non è ancora riuscito a raggiungere la tanto agognata vittoria della Champions League. Con la crisi economica internazionale che ha colpito soprattutto il calcio, dal suo canto anche la società bianconera potrebbe voler risparmiare un anno di ingaggio dell’ex Real Madrid, remunerando anche la cessione e rientrando di parte dei 100 milioni spesi per acquistarlo dalle merengues.

Ronaldo pensa al ritorno in Premier

Stando a quanto riportato da Christian Martin, giornalista di Fox Sports, sul proprio profilo Twitter, una delle piste più calde al momento porta al Manchester United: il possibile ritorno in Premier League, nel club che lo ha lanciato nel calcio internazionale, affascina Cristiano Ronaldo. Il portoghese ci sta pensando e la Juventus sarebbe ben disposta a trattare, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta nei prossimi mesi. I contatti con il club inglese sono già iniziati.

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020

