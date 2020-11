L’agente di Lazaro ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it. Protagonista dell’ultimo weekend calcistico, l’esterno austriaco è ancora di proprietà dell’Inter

Valentino Lazaro protagonista assoluto dell’ultimo weekend calcistico grazie al gol con il cosiddetto ‘colpo dello scorpione’ realizzato al Bayer Leverkusen nel match valevole per la settima giornata di Bundesliga vinto tuttavia dalle ‘Aspirine’ per 4-3. “Abbiamo parlato subito dopo la partita come sempre, era contento del suo incredibile gol ma non del risultato – ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it Max Hagmayr, agente dell’esterno austriaco ancora di proprietà dell’Inter – Adesso è tornato in Nazionale dopo l’infortunio muscolare, poi si preparerà per le prossime partite di campionato e Champions”.

Calciomercato Inter, agente Lazaro a CM.IT: “Ha ancora tanti amici in nerazzurro. Futuro in Serie A, vi spiego”

Dopo la breve e sfortunata avventura al Newcastle, il classe ’96 ha fatto ritorno in Germania seppur soltanto in prestito: “E’ felice nella squadra di Rose – ha aggiunto Hagmayr – Il tecnico tedesco lo ha voluto fortemente e con lui Valentino si sente un calciatore importante. Il Borussia è un ottimo club con giocatori di valore, giocano la Champions League che è stato un ‘fattore’ importante anche per noi. Tutto il pacchetto, allenatore, squadra, progetto sono stati i motivi che hanno spinto Lazaro a preferire il M’Gladbach. Possibile acquisto a titolo definitivo? La possibilità c’è sempre – ha risposto l’agente del 24enne nativo di Graz – ma ora è troppo presto per prendere una decisione”.

Assente all’andata, Lazaro sfiderà l’Inter di Conte (determinante per la sua partenza nel gennaio scorso, ndr) in Champions, nella penultima e probabilmente decisiva gara del girone che vede in testa al momento proprio la formazione teutonica: “Valentino ha ancora tanti amici in nerazzurro e segue le partite in tv“, ha sottolineato Hagmayr che non ha escluso il ritorno in Serie A – difficile ma non impossibile il ritorno all’Inter, non però targata Conte – Il campionato italiano è importante, vediamo cosa accadrà in futuro”.

