L’Inter cerca alternative in fascia in vista del calciomercato di gennaio e l’occasione giusta può arrivare dalla Liga

Per poter rinforzare la squadra durante la sessione invernale con l’arrivo di Eric Garcia e di Depay, il Barcellona deve arrivare a sacrificare almeno uno dei suoi esuberi e la scelta sembra poter ricadere su Junior Firpo. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana starebbero valutando la possibilità di cedere l’esterno mancino all’Inter, società con la quale in estate ci sono stati diversi contatti.

Acquistato dal Betis durante la scorsa stagione, Firpo non è entrato in competizione con Jordi Alba per un posto da titolare, non rispettando le aspettative delle società e di Koeman, che gli ha concesso per ora appena mezz’ora di gioco. Per questo motivo l’Inter sarebbe una buona alternativa per il classe ’96, anche in virtù dei contatti passati durante la trattativa per Lautaro Martinez, inseguito per l’intera finestra di calciomercato in estate. Nonostante Aleksandr Kolarov e Ashley Young in rosa, Antonio Conte non disdegnerebbe l’arrivo di un altro esterno, soprattutto per ragioni anagrafiche.

