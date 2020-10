Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid e assente anche questa sera, scrive sui social in vista del match contro il Barcellona

Non ci sarà almeno per la sfida di andata l’attesissimo incontro tra Cristiano Ronaldo e Messi. L’attaccante portoghese, infatti, è risultato ancora positivo al Covid-19 ed è costretto a saltare anche la partita di questa sera contro il Barcellona. “Si sente come una belva in gabbia”, hanno rivelato alcuni amici di CR7. E proprio il cinque volte Pallone d’Oro fa capire di scalpitare per fare ritorno in campo, scrivendo un nuovo messaggio su Instagram: “Mi sento bene e sano! Forza Juve“, accompagnato dall’hashtag fino alla fine. La Juventus attende con ansia il rientro dell’attaccante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Barcellona | Probabili formazioni, diretta tv e nuovi scambi

VIDEO CM.IT | Calciomercato, Padovan su Allegri: “Sogna l’Inter”