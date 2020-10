Diego Simeone guarda in casa Inter per rafforzare la linea mediana. Il tecnico apre all’acquisto di Marcelo Brozovic. Ecco quanto chiedono i nerazzurri

E’ vivo l’interesse da parte dell‘Atletico Madrid per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sembrava poter lasciare l’Inter già in estate ma non sono arrivate offerte ritenute soddisfacenti da parte del club. Ci hanno provato anche Bayern e Monaco ma senza successo e negli ultimi giorni è tornata prepotentemente di moda l’idea spagnola per il calciatore: Simeone avrebbe dato il suo ok all’operazione Brozovic, che per l’Inter non è certo incedibile. Serve però trovare un accordo che soddisfi tutte le parti chiamate in causa.

Calciomercato Inter, scambio Brozovic-Savic?

Secondo quanto si legge su TodoFichajes, i nerazzurri valuterebbero il croato ben 50 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe far accettare offerte intorno ai 30 milioni di euro. Bisogna trattare – come si legge sul portale – e l’inserimento di un calciatore da parte dell’Atletico Madrid potrebbe certamente favorire l’affare.

Nei giorni scorsi è tornato di moda l’idea Savic. L’ex Fiorentina, visti i problemi dell’Inter in difesa, potrebbe certamente essere un nome spendibile per far abbassare il cash e accontentare Antonio Conte.

