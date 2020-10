Calciomercato Napoli, Gattuso: “Rinnovo? Non voglio clausole”

Dopo la vittoria in rimonta del Napoli sul Benevento, Gattuso ha parlato anche del rinnovo: “Sono all’antica e voglio essere libero”

Non si ferma più il Napoli di Gennaro Gattuso: dopo lo scivolone in Europa League, i partenopei vincono ancora in campionato. Il derby con il Benevento si è concluso con il successo in rimonta degli azzurri, grazie alle reti di Insigne e Petagna. Il lavoro svolto dal tecnico calabrese sulla panchina del Napoli è straordinario e, per questo motivo e come ribadito da Giuntoli, il club vorrebbe regalargli il rinnovo. Gattuso ai microfoni di ‘Sky Sport’, dopo aver analizzato la partita, ha parlato anche del prolungamento del proprio contratto: “Il presidente vuole tutelarsi con le clausole, ma io faccio fatica perché mi potrebbe sempre partire la vena. Io sono all’antica e voglio essere libero per poter lavorare con continuità”.

Il tecnico dei partenopei, quindi, ha avvisato Aurelio De Laurentiis che non vorrebbe troppe clausole nel proprio contratto. Nonostante questo piccolo dettaglio, però, Gattuso ha espresso tutti i propri sentimenti per il Napoli: “Io ora amo questa squadra, sto molto bene qui”.

