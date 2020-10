SONDAGGIO CM.IT | Lukaku inarrestabile: ecco quanto vale

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it’ quale possa essere il valore attuale di Lukaku: ecco la risposta

La stagione di Romelu Lukaku è iniziata in maniera strepitosa: il bomber belga sta letteralmente trascinando l’Inter, sia in campionato che in Champions League. In Serie A sono già 5 le reti segnate dall’ex attaccante di Everton e Manchester United. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale possa essere il valore attuale di Lukaku. Secondo il 42% dei votanti, quasi la maggioranza assoluta, la valutazione del numero ‘9’ nerazzurro si aggira fra i 75 ed i 100 milioni di euro. Per un ulteriore 30%, invece, il colosso belga ormai vale oltre 100 milioni di euro: le sue prestazioni sotto la ‘Madunina’ avrebbero quindi incrementato il suo valore. L’effetto ‘Coronavirus’, infine’, ha influito nel giudizio del 28% di coloro che hanno espresso un giudizio: in questo caso, infatti, la quotazione di Lukaku non supera i 75 milioni di euro.