Dalla Spagna rivelano come il Milan starebbe trattando con Ezequiel Garay: il centrale argentino è svincolato e potrebbe arrivare subito

La stagione dei rossoneri è partita come si era conclusa quella scorsa: nessuno meglio del Milan in Serie A fino a questo momento. Il club meneghino si è conquistato la vetta della classifica a suon di vittorie e prestazioni convincenti. Nonostante le diverse assenze avute in questo inizio di campionato, la compagine di Stefano Pioli ha continuato a macinare punti, mostrando grande sicurezza. Il mercato estivo ha allungato la rosa ed ha consegnato al tecnico emiliano maggiori soluzioni in diverse zone del campo: l’unica pecca, infatti, è rimasta nel reparto arretrato. La dirigenza rossonera ha provato fino agli ultimi istanti di mercato a portare un nuovo centrale difensivo a Milano, ma invano. Dalla Spagna, ora, ritorna in voga il nome di Ezequiel Garay.

Calciomercato Milan, si tratta con Garay | Può arrivare subito

Paolo Maldini e Frederic Massara non si accontentano del momento d’oro e lavorano per il futuro del Milan. Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, i rossoneri starebbero trattando con Ezequiel Garay per il suo approdo immediato a Milano. Il 33enne argentino attualmente si trova senza squadra, dopo aver terminato il proprio contratto con il Valencia, e potrebbe raggiungere la compagine meneghina a parametro zero. Garay è sotto il ‘cappello’ di Jorge Mendes ed il Milan lavorare fianco a fianco con l’agente portoghese per consegnare il centrale a Stefano Pioli. L’argentino apporterebbe esperienza e carisma ad una difesa che, nonostante gli ottimi risultati, sembra averne comunque bisogno. Garay ha diverse offerte sul tavolo e sta valutando quale scegliere come prossima tappa della sua carriera: fra le opzioni è presente anche il Milan.

