Calciomercato Milan, caccia al rinnovo | Due big su Romagnoli

Non solo Calhanoglu e Donnarumma: la dirigenza del Milan punta anche a prolungare il contratto di Alessio Romagnoli, cercato in Spagna

Il Milan è alle prese con diversi rinnovi con particolare attenzione alla delicata situazione di Gigio Donnarumma. La dirigenza rossonera sembra però intenzionata a blindare anche Alessio Romagnoli, in scadenza il 30 giugno del 2022, per evitare rischi inutili tra un anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ sono iniziati i lavori su una proposta di prolungamento per cercare di chiudere l’affare nei prossimi mesi. Stando alla testata iberica infatti su Romagnoli ci sarebbe anche l’interessamento di società come Barcellona e Real Madrid. Per il momento il centrale vuole continuare a Milano, ma un’offerta di una big europea potrebbe farlo vacillare motivo per cui il Milan punta al rinnovo fino al 2025.

