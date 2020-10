Calciomercato, Sarri torna in Serie A | Destinazione decisa

Dopo l’esonero dalla Juventus della scorsa estate, Maurizio Sarri sembra già pronto a tornare in pista. Il tecnico ex Napoli dovrebbe ripartire dalla Fiorentina

Non si è chiusa nel migliore dei modi l'ultima avventura di Maurizio Sarri che ha salutato la panchina della Juventus dopo appena un anno in seguito alla brutta eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione. Arriva intanto una nuova accelerata tra lo stesso allenatore toscano e i bianconeri per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2022 che consentirà dunque all'ex Napoli di trovare una nuova dimora dopo appena una manciata di mesi.

In questo senso la prossima avventura di Sarri dovrebbe essere ancora in Serie A con la Fiorentina in pole position dopo l’ennesimo passo falso di questo inizio di stagione che ha visto la compagine di Iachini raccogliere appena 4 punti in altrettante gare. Stando a quanto sottolineato da Ilario Di Giovambattista su Twitter, lo stesso Sarri sarebbe sempre più vicino alla società viola. Tira dunque aria di cambiamento alla corte di Rocco Commisso.

