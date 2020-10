Pomeriggio stupendo in Serie A ricco di gol ed emozioni con le due gare delle ore 15. Le sfide di oggi regalano inoltre diversi spunti per il futuro. Panchine a rischio

Gol ed emozioni a grappoli nel corso delle due gare delle 15 in Serie A. A Torino la squadra di Marco Giampaolo continua a manifestare importanti difficoltà sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. La compagine granata ha collezionato la terza sconfitta in altrettante gare giocate, due delle quali in casa. 2-3 tra le mura amiche per mano del Cagliari di Di Francesco che al contrario toglie le castagne dal fuoco dopo un avvio complicato. La falsa partenza del Torino potrebbe invece costare caro allo stesso Giampaolo che non ha convinto fin qui e rischia di collezionare un altro esonero dopo quello dello scorso anno al Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non vanno tanto meglio le cose a Firenze dove la ‘viola’ di Iachini si fa rimontare due gol di vantaggio dal neopromosso Spezia che mette a nudo ancora una volta le difficoltà di una Fiorentina ancora lontana dalla forma migliore. 4 punti in altrettante gare non possono lasciar tranquillo l’allenatore dei toscani che in caso di clamoroso addio potrebbe essere sostituito da uno tra Sarri, Spalletti e De Rossi, al momento i nomi più caldi.

