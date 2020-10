Juventus, attacco diretto a Pirlo: “Non deve essere strafottente”

C’è grande delusione in casa Juventus dopo il pareggio di ieri a Crotone. Sotto esame Andrea Pirlo che ha ricevuto critiche importanti

Ancora una frenata per la nuova Juventus di Andrea Pirlo che non convince e si ferma sul pari in trasferta a Crotone. 1-1 che non soddisfa l’ambiente bianconero e soprattutto il neo allenatore finito sul banco degli imputati. Stefano Cecchi, giornalista de ‘La Nazione’ parla a ‘Radio sportiva’ andando all’attacco: “I ‘due moduli’ di Pirlo non sono una novità nel calcio, ma è una tattica molto complicata. Ieri forse anche troppo in una partita così. Non deve imporre qualcosa di troppo diverso, specie se mancano interpreti da Juventus. Non deve essere strafottente”.

