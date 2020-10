Non solo Scamacca nella lista della Juventus. Il club bianconero continua a seguire da vicino altri due assistiti di Raiola come Malen e Boadu

La Juventus pensa a ringiovanire l’attacco per le prossime finestre di mercato. Nei radar del club campione d’Italia – scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ – rimane Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma in prestito in questa stagione al Genoa.

L’anno scorso il nazionale Under 21 aveva militato sempre in prestito nell’Ascoli in Serie B ed è stato accostato a più riprese soprattutto al Milan. Nel mirino della Juve restano anche Malen del PSV Eindhoven e Boadu dell’AZ Alkmaar, i due talenti olandesi anche loro assistiti da Mino Raiola come Scamacca.

