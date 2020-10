Marcelo potrebbe rescindere il contratto con il Real Madrid la prossima estate. Nei pensieri del brasiliano non ci sarebbe però la Juventus stando a ‘Don Balon’

Marcelo si allontana sempre di più dalla Serie A e in particolare da Juventus e Inter. Il senatore del Real Madrid, oltre ai bianconeri dell’amico Cristiano Ronaldo, la scorsa estate è stato accostato anche al club di Suning, ma il suo destino sembra essere comunque lontano dall’Italia in caso di divorzio anticipato dai ‘Blancos’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena Marcelo | Tentato lo scambio

Calciomercato Juventus, Marcelo allontana Ronaldo

Il terzino verdeoro – stando alla testata ‘Don Balon’ – potrebbe lasciare con un anno d’anticipo il Real e rescindere il contratto (in scadenza nel 2022) con il sodalizio presieduto da Florentino Perez. Nei pensieri del brasiliano non ci sarebbe infatti la Juventus di CR7, ma un esperienza lontano dall’Europa. Marcelo sarebbe allettato da un’avventura in Qatar o in MLS, con l’Inter Miami di Beckham in questo caso pronta a ricoprire d’oro il classe ’88. Da non scartare anche un ipotetico ritorno in patria del mancino ex Fluminense.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo ha detto no a Messi