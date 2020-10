Calciomercato Juventus, Sarri tratta la rescissione | Torna in Serie A

Maurizio Sarri e la Juventus hanno accelerato le pratiche per la rescissione del contratto: per il tecnico toscano c’è la Fiorentina

La nuova stagione dei bianconeri è iniziata con gli stessi dubbi di quella scorsa: tutti riferiti alla scelta del tecnico. L’anno scorso il nome di Maurizio Sarri non era congeniale ai tifosi e, col senno del poi, nemmeno alla squadra, quest’anno invece Pirlo piace come scelta, ma la sua inesperienza desta preoccupazioni. Mentre il neo-allenatore bianconero è alle prese con le prime difficoltà della sua carriera in panchina, la dirigenza della Juventus è tornata a parlare con Sarri: secondo quanto rivelato da ‘La Stampa’, si starebbe lavorando alla rescissione del contratto in tempi rapidi. La sensazione generale è che il tecnico toscano sia vicino al ritorno, per lui si starebbe per liberare una panchina in Serie A.

Calciomercato Juventus, Sarri verso la rescissione | Lo attende la Fiorentina

Secondo il quotidiano torinese, la fretta di Maurizio Sarri per trattare la rescissione del proprio rapporto con la Juventus sarebbe dovuta al fatto che ha già fra le mani un’offerta. In particolare, la panchina di Beppe Iachini sembra essere seriamente a rischio: anche ieri la Fiorentina si è fatta rimontare due gol dallo Spezia e la pazienza di Rocco Commisso sarebbe vicina al limite. Il patron viola nella giornata di oggi dovrebbe incontrare Iachini, ponendo come ultimatum la sfida all’Udinese, anche se non è da escludere che la situazioni precipiti vorticosamente a Firenze.

Il primo nome sulla lista di Commisso per la panchina dei gigliati è proprio Maurizio Sarri: l’ex tecnico di Napoli e Juventus non ha mai nascosto la propria passione per la Fiorentina ed ora potrebbe essere arrivato il momento di suggellare questo sogno d’infanzia. Inoltre, quella viola non è l’unica panchina ad essere a rischio in Serie A: anche la Roma potrebbe piombare sul tecnico di Figline.

