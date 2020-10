Sarri sta discutendo con la Juventus per la risoluzione del contratto dopo l’esonero dello scorso agosto. L’amico Virgili: “Presto tornerà in panchina”

E’ durata solo una stagione l’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Un feeling mai sbocciato tra i bianconeri e l’ex tecnico di Napoli e Chelsea, al quale non è bastata la vittoria dello scudetto per meritarsi la conferma sulla panchina della Continassa. Sarri è pronto però a ritornare presto in pista, con Fiorentina e Roma (dov’è forte la concorrenza di Allegri) che potrebbero essere due piazze importanti da cui ripartire se dovessero esserci degli scossoni sul futuro di Iachini e Fonseca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, il valzer delle panchine: da Allegri a Fonseca

Sarri, parla l’amico Virgili: “Stanno cercando un accordo con la Juventus”

Sarri è ancora legato contrattualmente fino al 2022 alla Juventus, con lo storico amico Aurelio Virgili che rivela: “Penso e spero possa tornare ad allenare prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare – spiega Virgili a ‘Tuttosport’ – Non è affatto pentito di aver accettato la Juve. Ha conquistato uno scudetto e sicuramente avrebbe vinto altro negli anni successivi”.

Virgili aggiunge parlando della futura destinazione di Sarri: “Io, come tutti i tifosi della Fiorentina, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. Un ritorno al Napoli? Perché no? E’ un professionista e la separazione da De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco. L’accoppiata con Paratici fuori dalla Juve? Non penso succederà più, ma nel calcio ‘mai dire mai'”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, Fonseca in bilico. Le ultime di CM.IT su Allegri e Sarri