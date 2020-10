Calciomercato Juventus, Paratici rischia di veder sfumare un sogno bianconero: lo scambio taglia fuori i campioni d’Italia

La Juventus proseguirà nelle prossime sessioni di mercato il processo di ringiovanimento e rinnovamento della rosa. Un processo non soltanto fine a se stesso, ma anche con l’obiettivo di acquisire giocatori di livello internazionale e in grado di mantenere altissimo il livello di competitività. La società intende supportare in tutto Pirlo nella costruzione del nuovo ciclo e per farlo servono innesti di valore. Per il 2021, Paratici sembra avere già le idee chiare sui colpi da mettere a segno. L’emergenza coronavirus ha reso le strategie molto più complicate, ma il prossimo potrebbe essere l’anno buono per tornare all’assalto di un vecchio pallino, ossia Paul Pogba. Ma dall’Inghilterra, in tal senso, arrivano brutte notizie per i campioni d’Italia. Secondo il ‘Sun’ infatti il Manchester United ha messo gli occhi su Federico Valverde, obiettivo anche dell’Inter. Il Real Madrid, per privarsi dell’uruguaiano, di cui Zidane e tutta la dirigenza hanno grandissima stima, potrebbe anche pensare all’ipotesi di uno scambio proprio con Pogba. Il francese non ha mai nascosto che i Blancos potrebbero essere una destinazione gradita, dall’altra parte Zidane accoglierebbe il connazionale a braccia aperte. Un’asse, tra l’Inghilterra e la Spagna, che taglierebbe di fatto fuori la Juve.

