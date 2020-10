Inter, polemica Eriksen | Conte vaglia la scelta forte!

L’Inter fa i conti con la polemica di Eriksen sullo scarso utilizzo, Conte vaglia la scelta forte nel derby

“Non gioco più tanto quanto al Tottenham. Sono felice di tornare ogni volta (in nazionale n.d.r.) perchè qui mi fanno giocare e sono contento”. Le parole di Eriksen hanno fatto rumore in casa Inter. In modo comunque civile, il centrocampista ha fatto trasparire il suo malumore dal ritiro della Nazionale esplicitando un fatto risaputo: Conte gli concede poco spazio. Tornato ieri a Milano, il giocatore si è sottoposto al tampone e, a meno di sorprese, si preparerà al derby di domani contro il Milan. Clicca qui per nuovi dettagli.

Date anche le assenze a metà campo, nel derby Eriksen dovrebbe trovare spazio dal primo minuto, almeno sulla carta. Infatti, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Conte potrebbe anche puntare su Barella, Brozovic e Vidal escludendo di nuovo l’ex Spurs: si tratterebbe di una scelta forte, una risposta dopo le frasi di mercoledì e quelle della scorsa settimana. Il tecnico, è noto, non gradisce le lamentele (seppur garbate, in questo caso) dei suoi calciatori. Le prossime saranno quindi ore decisive per la decisione finale.

