Inter, fa discutere lo sfogo di Eriksen dal ritiro della Danimarca: le reazioni alle parole del giocatore nerazzurro

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Eriksen, impegnato con la Danimarca in Nations League. Preziosa vittoria per 1-0 contro l’Inghilterra, con un rigore proprio del giocatore dell’Inter, che si è lasciato andare a uno sfogo sul suo scarso minutaggio in maglia nerazzurra. Un messaggio nemmeno troppo velato al tecnico Antonio Conte. Ecco le reazioni sui social da parte dei tifosi interisti: platea divisa, c’è chi lo critica e chi invece ce l’ha con il tecnico.

Sì #Eriksen, va bene sei un campione e vuoi giocare di più. Pure tu però quando sei stato chiamato in causa non è che hai fatto tutti questi sfracelli. Che il fato calcistico sia con te finché rimarrai con noi. Dai su incantaci.#Inter #fcim #amala — Gp Mox (@moc_gp) October 15, 2020

Una dichiarazione così e il viatico per stare seduto in panca anche durante il derby.

Assodato ciò, a gennaio lo salutiamo e questo al signore che allena la mia squadra non lo perdonerò mai.#Eriksen — Roberto Pietra (@ticoti70) October 15, 2020

#Eriksen : “in nazionale sono felice, qui mi fanno giocare” Perle ai porci ne abbiamo ? — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) October 15, 2020

Il “cattivone Conte” per #Eriksen è passato al 3412, nonostante il 352 funzionasse (e funzioni, vedasi EL) meglio.

Il passo verso il danese è da mo’ che l’ha fatto. Ora manca quello del calciatore, non solo verso Conte ma verso tutta la squadra. #amala #Inter — Mirko Spinelli (@mirkospinelli97) October 15, 2020

La prossima volta che #Eriksen va in nazionale chiedetegli anche queste 3 cose: 1) Quanto ti fa schifo Antonio #Conte

2) Da 1 a 10 quanto detesti il 3-5-2

3) Visto che giochi sempre bene in nazionale, mettiamo a sparlare dell’#inter a caso. Poi non ringraziatemi giornalisti — Alex Zonghetti (@Alex_Zonghetti) October 15, 2020

